Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM Смольный решил утвердить список сотрудников органов городской власти, которые войдут в состав так называемого «коронавирусного патруля». Этот патруль будет следить за исполнением бизнесом постановления властей города «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Об этом сообщает издание «Фонтанка».

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Напомним, ранее городские власти не раз заявляли о намерениях усилить контроль за соблюдением коронавирусных ограничений. Петербургский общепит подвергнется новым ограничениям с 26 октября, с этого же момента власти пойдут на «драконовские меры» по штрафам и закрытиям предприятий, которые не соблюдают эпидемиологические требования. Так, с 26 октября все заведения общепита планируется обязать работать только до 23:00.

В патруль войдут около ста сотрудников районных администраций, жилинспекции и комитета по контролю за имуществом. Комитет по промышленной политике выставит порядка 80 своих проверяющих. При этом на данный момент неизвестно, какими полномочиями будет наделен патруль.

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Отметим, по данным оперативного штаба в среду, 21 октября в Санкт-Петербурге впервые за месяц отмечен суточный спад выявленных горожан с коронавирусом.