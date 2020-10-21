Загреб, , 12:54 — REGNUM Число выявленных инфицированных коронавирусом в Хорватии за сутки достигло нового рекорда: 1424 новых случаев заражения, 11 человек скончались и 5428 слали ПЦР-тесты. Об этом сообщает 21 октября хорватское новостное агентство Večernji list.

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По данным журналистов, в настоящее время число выявленных активных случаев в Хорватии составляет в общей сложности 6 459, 622 пациента проходят стационарное лечение, из них к аппаратам ИВЛ подключено 38 заражённых.

С начала эпидемии в Хорватии в общей сложности выявила 28 287 человек, инфицированных коронавирусом, из которых 393 скончались, выздоровели 21 435 человек, из них 473 за последние 24 часа.