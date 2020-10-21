Пхочхон, Южная Корея, , 11:56 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

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По их словам, из больницы выписан один представитель сухопутных войск в Пхочхоне, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.

По состоянию на 21 октября в вооружённых силах страны зафиксировано 158 случаев заражения коронавирусом. Общее число выписанных из больниц увеличилось до 148.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 91 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 25 424.

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