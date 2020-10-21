Москва, , 10:21 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин должен вмешаться в ситуацию с закрытием важнейшего технологического вуза России — МГТУ им. Баумана, считает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

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«Похоже, что просто чиновники опять захотели показать свою важность и значимость, а пострадает качество образования. Полагаю, что руководство правительства должно вмешаться и четко объяснить Роспотребнадзору его права и обязанности. Иначе мы останемся и без среднего, и без высшего образования!» — отметил Лебедев в Facebook.

Парламентарий напомнил, что порог заболеваемости для объявления эпидемии — минимум 5%.

«Ни за что не поверю, что в Бауманке число заболевших близко к этой цифре», — указал депутат.

Он считает, что боевые действия ведутся не против пандемии, а против здравого смысла — студенты в силу возраста не относятся к группе риска по коронавирусу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, студентов МГТУ им. Баумана переводят на дистанционный режим обучения по требованию Роспотребнадзора. Стало известно, что в вузе найдены нарушения, а 75 студентов заразились коронавирусом.

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