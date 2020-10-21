Пенза, , 11:03 — REGNUM В Пензенской области зарегистрирована смерть еще двоих пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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67-летний мужчина скончался от коронавирусной инфекции, осложненной двусторонней субтотальной пневмонией. Лечение пациента осложняли несколько сопутствующих заболеваний: диффузный пневмосклероз, облитерация правой плевральной полости, злокачественное образование предстательной железы 2 стадия.

45-летний мужчина страдал ожирением 3 степени и артериальной гипертензией. Он также скончался после заражения коронавирусом, с осложнением в виде двусторонней субтотальной пневмонии.

По состоянию на 21 октября от последствия заражения SARS-CoV-2 в Пензенской области скончались 156 человек с начала пандемии.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Пензенской области на 20 октября под медицинским наблюдением оставались 5 832 человека, сняли с коронавирусного учета 36 642 жителя региона. За все время наблюдения в лабораториях области обследовали на коронавирус более 347,5 тыс. человек, провели свыше 362 тыс. исследований.

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