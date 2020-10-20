Пенза, , 13:50 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 20 октября под медицинским наблюдением остаются 5 832 человека, сняли с коронавирусного учета 36 642 жителя региона. Об этом сообщает руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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За все время наблюдения в лабораториях области обследовали на коронавирус более 347,5 тыс. человек, провели свыше 362 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском федеральном округе на 19 октября выявили 1727 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1719 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 185 858 случаев.

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