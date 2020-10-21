Казань, , 08:48 — REGNUM Два новых летальных исхода от последствий заражений коронавирусной инфекцией подтверждены в Татарии. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Побороть заболевание не смогли двое мужчин, одному из которых было 77 лет. Его госпитализировали с внебольничной двусторонней пневмонией в специализированный стационар. Второй — 65-летний пациент. Мужчину доставили в инфекционный госпиталь с внебольничной пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Также у пациента имелись хронические заболевания, осложнявшие лечение.

Причины смерти в обоих случаях установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Всего по состоянию на 21 октября от COVID-19 скончались 106 жителей Татарии.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии на 20 октября были заражены коронавирусом 7 899 человек, за минувшие сутки инфицированы еще 43 пациента. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6 772 человека, за сутки — 31 пациент.

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