Казань, , 13:51 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 20 октября заражены коронавирусом 7 899 человек, за минувшие сутки инфицированы еще 43 пациента. Накануне сообщалось о 45 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6 772 человека, за сутки — 31 пациент. Летальных исходов за все время зарегистрировано 104 случая, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных в больницу госпитализировали одного человека, еще 42 пациента — лечатся на дому. Самое большое количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 19 человек, два — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 29 заболевших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани с 12 по 16 октября было выявлено 707 нарушителей масочного режима, из них 677 — надели индивидуальные средства защиты на месте. В числе тех, кого пришлось высадить из общественного транспорта, стали 30 пассажиров-нарушителей.

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