Грозный, , 08:24 — REGNUM Двое чеченских детей вернулись на родину после возвращения из Сирии, где они находились в лагере Аль-Холь. Шестилетняя девочка и её 12-летний брат переданы бабушке, пишет РИА Новости.

По возвращении из Сирии вместе с другими 25 детьми из ряда российских регионов дети прошли медобследование. Помимо проверки состояния здоровья, у них были взяты тесты на коронавирус. Серьезных заболеваний у брата с сестрой не выявлено, поэтому детей вернули родным в Чечню, сообщил их дядя.

По его словам, после гибели во время бомбежки родителей и двоих старших детей в семье несовершеннолетние скитались по разным сирийским лагерям, пережили многое. Теперь им предстоит реабилитация, после чего ребята пойдут в школу.

Читайте также: Из Сирии в Россию вернулись 27 детей

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Россию из Сирии прибыл самолет с 27 российскими детьми на борту. Среди них 17 детей, родные которых живут в Дагестане, по двое — из Тюменской и Волгоградской областей, четверо — из Пензенской области, остальные из Чечни.