Москва, , 05:54 — REGNUM На подмосковном аэродроме Чкаловский в ночь на 16 октября приземлился самолёт Минобороны РФ с 27 детьми, возвращёнными в Россию из Сирии. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

«Ночью 16 октября на подмосковном аэродроме Чкаловский совершил посадку самолёт Министерства обороны России, доставивший на родину из Сирии 27 детей».

Сразу после приземления дети, возраст которых от двух до тринадцати лет, были доставлены в один из подмосковных обсерваторов. Как только будут закончены медицинские обследования и необходимые карантинные мероприятия, их передадут близким родственникам.

«17 детей отправятся в Дагестан, четверо — в Пензенскую область, по двое — в Тюменскую и Волгоградскую области, а также в Чеченскую Республику».

Прилетевший рейс стал третьим после перерыва, связанного с ограничениями из-за коронавируса. В настоящее время ведутся переговоры о вывозе из лагеря Аль-Холь ещё 27 российских детей, у которых уже взяты анализы ДНК.

Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Чечне заявили, что в республику будут возвращены семеро детей, которые в настоящее время находятся в Сирии. Их местонахождение уже установлено, осуществлён забор материала для проведения ДНК-экспертизы.

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