Минск, , 06:48 — REGNUM Справку об отсутствии заражения новым коронавирусом могут не предъявлять с 22 октября иностранные граждане, пребывающие на территорию Белоруссию транзитом в течение 24 часов, сообщает пресс-служба государственного пограничного комитета республики.

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Решение белорусских властей также касается и лиц без гражданства. Указанные категории путешественников также будут освобождены от прохождения обязательной десятидневной самоизоляции.

При этом, в случае отсутствия документа о 24-часовом транзите, въехавшие могут оставить специальную отметку о транзитной поездке в «анкете прибывшего», которую смогут получить у пограничников и должны будут сохранять до момента выезда из страны с целью последующего предъявления.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 октября граждан РФ и еще ряда государств, не включенных властями Белоруссии в список стран c неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, обязали предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус при въезде в республику.

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