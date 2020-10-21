Благовещенск, , 06:36 — REGNUM В Амурской области 30% случаев заражения коронавирусом происходит в семье и близком окружении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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За последние сутки диагноз COVID-19 в Приамурье был поставлен 67 раз. Днём ранее коронавирус подтвердился у 63 жителей региона. Наибольший прирост зафиксирован в столице области — в Благовещенске инфицирование лабораторно подтвердилось у 33 человек, на втором месте Свободный — 13, на третьем — пгт. Серышево — 6.

За весь период в регионе выявили 5331 случай заражения коронавирусной инфекцией.

«Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30−49 лет — 37,8%», — уточнили в ведомстве.

Полностью справились с болезнью в Приамурье 3325 человек. За сутки новых смертей пациентов с коронавирусом не было. За весь период пандемии от COVID-19 в области скончались 57 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае продолжается ежесуточное выявление новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных пациентов увеличивается каждый день на 45−50 человек. При этом на протяжении уже нескольких дней в регионе нет излечившихся от COVID-19.