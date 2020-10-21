Петропавловск-Камчатский, , 06:00 — REGNUM В Камчатском крае продолжается ежесуточное выявление новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных пациентов увеличивается каждый день на 45−50 человек. При этом на протяжении уже нескольких дней в регионе нет излечившихся от COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных краевого оперативного штаба.

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За последние сутки на Камчатке выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. За весь период инфицирование лабораторно подтвердилось у 5267 жителей. Новых излечившихся пациентов в регионе нет уже неделю — общее число поборовших болезнь не меняется и составляет 3467.

Ещё 26 пациентов с коронавирусом госпитализированы. Всего лечение в стационарах проходят 278 человек. Свободных ковидных коек в крае осталось всего 22. 163 носителя коронавируса переносят болезнь в форме пневмонии.

На Камчатке с начала пандемии провели более 152 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края призывают на помощь волонтёров и студентов-медиков для работы в поликлиниках и больницах — кадров не хватает.