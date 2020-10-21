Новосибирск, , 06:04 — REGNUM В Новосибирске гимназия №6 «Французская» полностью перешла на дистанционное обучение. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Татьяна Севостьянова.

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«Дорогие гимназисты, уважаемые родители! Нашей главной общей задачей в текущем учебном году является сохранение здоровья учеников и учителей. Для этого необходимо соблюдать установленные для всех правила и режим организации учебных занятий», — говорится в обращении директора гимназии.

Отмечается, что с 20 по 24 октября и со 2 по 3 ноября (включительно) образовательный процесс в 1−11 классах будет организован дистанционно с использованием ресурсов региональной системы дистанционного обучения и других образовательных платформ.

Уточняется, что для учащихся, имеющих трудности в обучении, могут быть организованы индивидуальные очные занятия с соблюдением социальной дистанции и средств индивидуальной защиты.