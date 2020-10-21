Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции от AstraZeneca могут возобновить в Соединенных Штатах в ближайшее время, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

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По их данным, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) изучило случай серьезного заболевания у одного из испытуемых. Источники отмечают, что испытания вакцины могут возобновиться в течение недели. При этом в FDA отказались от комментариев по этому вопросу.

Ранее, 6 сентября, в США приостановили испытание вакцины компании AstraZeneca. Поводом для приостановки испытаний послужил случай возникновения серьезного заболевания у одного из испытуемых в Великобритании. Тогда у добровольца после вакцинирования началось редкое воспалительное заболевание позвоночника — поперечный миелит.