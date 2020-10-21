Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Число платных подписчиков, использующих сервисы американской компании Netflix, превысило 195,15 млн человек. Это следует из отчётности компании за третий квартал, опубликованной 20 октября.

За отчётный трёхмесячный период у компании добавилось 2,20 млн подписчиков. Предполагается, что уже к концу 2020 года услугами потокового вещания от Netflix будут пользоваться более 201 млн человек. В начале 2020 года Netflix располагала 167,09 млн подписчиков.

Выручка компании за третий квартал составила около $6,44 млрд при прибыли в $790 млн. Это превышает показатели второго квартала, когда выручка компании равнялась $6,15 млрд, а прибыль составила $720 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября 2020 года Netflix, предоставляет услуги потокового вещания более чем в 190 странах, добавил на сайт русскоязычный интерфейс. Кроме того, сервис начал принимать плату за ежемесячную подписку в рублях.

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