Любляна, , 03:28 — REGNUM Для предотвращения распространения заражения коронавирусом словенское правительство 20 октября ограничило проведение массовых мероприятий, где невозможно соблюдение социальной дистанции менее 6 метров. Также в Словении с вечера 20 октября был введен комендантский час, запрещающий нахождение на улице ночью с 21:00 до 6:00. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Кроме того, на неопределённый срок в Словении запрещаются все публичные мероприятия, религиозные обряды и свадьбы по всей территории государства.

Собрания до шести человек возможны только при соблюдении предписанной социальной дистанции.

Уже с полуночи 20 октября в Словении за некоторым исключением также введён запрет на выезд за пределы регионов постоянного проживания, а также юридически ограничена возможность пересечения государственной границы.