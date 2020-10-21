Париж, , 01:03 — REGNUM Шестеро задержанных по делу об убийстве в пригороде Парижа учителя Самуэля Пати отпущены на свободу, передает радиостанция France Info.

В числе освобожденных есть и члены семьи преступника, напавшего на жертву. Под стражей продолжают находиться еще десять человек, включая отца ученицы, который записал видео с критикой в адрес Самуэля Пати незадолго до убийства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мечеть во французской коммуне Пантен закроется на шесть месяцев, чтобы почтить память Самуэля Пати.

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