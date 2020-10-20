Москва, , 17:15 — REGNUM Здания Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана закрывают из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Об этом сообщается 20 октября в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

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Никаких подробностей в сообщении штаба не приводится, между тем агентство «Москва» со ссылкой на источники указывает, что работа вуза приостановлена по решению столичного управления Роспотребнадзора.

«На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз», — сказал собеседник агентства.

Как сообщается, в МГТУ был зафиксирован рост числа инфицированных коронавирусом среди студентов.

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