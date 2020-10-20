Москва, , 17:04 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» прорабатывает новую концепцию «здоровый пассажир». Об этом 20 октября рассказал генеральный директор компании Олег Белозёров на форуме «Открытые инновации».

По его словам, идея заключается в том, чтобы не только «предоставить пассажиру абсолютно безопасную возможность передвижения», но и «каким-то образом ещё и поддержать здоровье пассажира, попадающего в железнодорожную среду».

В настоящее время в РЖД рассматривают различные пути реализации такого подхода на железнодорожных вокзалах и в подвижных составах поездов, отметил Белозёров.

Глава РЖД выразил уверенность, что за таким подходом «точно будет будущее». Вместе с тем никаких подробностей о планах компании он раскрывать не стал.