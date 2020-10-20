Мадрид, , 16:12 — REGNUM Власти испанского автономного сообщества Мадрид рассматривают возможность обращения к правительству страны с идеей введения комендантского часа. Об этом заявил министр здравоохранения региона Энрике Руис Эскудеро.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

По словам чиновника, такая мера необходима для приостановки распространения пандемии коронавируса.

Эскудеро сослался на опыт Франции, где подобный шаг также был применён.

«В нынешней ситуации, когда мы живем с пандемией, необходимо изучить любой вариант, предполагающий ограничение активности или мобильности», — сказал чиновник, отметив, что соответствующие полномочия по введению комендантского часа имеет лишь правительство Испании.