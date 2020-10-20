Нижний Новгород, , 15:18 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 20 октября выявили 1840 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1727 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 187 698 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

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Так, в Нижегородской области выявили 366 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 183, в Саратовской области — 176, в Оренбургской области — 168, в Пензенской области — 166, в Самарской области — 142, в Пермском крае и Кировской области — по 128, в Удмуртии — 107, в Башкирии — 68, в Мордовии — 66, в Марий Эл — 54, в Чувашии — 45, в Татарии — 43.

Отметим, согласно данным региональных министерств здравоохранения, в Нижегородской области выявили 291 новый случай заражения, в Саратовской области — 161, в Пензенской области — 164.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 37 428 случаев, в Ульяновской области — 18 627, в Саратовской области — 18 426, в Оренбургской области — 15 657, в Самарской области — 14 276, в Пензенской области — 13 389, в Пермском крае — 11 862, в Кировской области — 10 340, в Башкирии — 9873, в Чувашии — 9285, в Татарии — 7899, в Мордовии — 7531, в Удмуртии — 7529, в Марий Эл — 5576.

Полностью выздоровели 147 129 жителей округа, за последние сутки выписаны 1490 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2511 человек, за минувшие сутки скончались 34 жителя Поволжья, накануне сообщалось также о 24 летальных случаях в округе.

За вычетом выздоровевших и умерших, в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 38 158 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 12 октября суточный прирост числа зараженных превысил 1,5 тыс. человек. 14 октября было выявлено более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 18 октября — более 1,7 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 октября в России подтверждено 1 431 635 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 16 319 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 085 608 жителей России, за сутки выписаны 9704 человека. 24 635 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 269 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 321 392 человека, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 6346 человек.