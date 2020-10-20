Москва, , 13:48 — REGNUM Коронавирус напомнил о последствиях инфекционных заболеваний и их разрушительности. Об этом в рамках XVII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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"Коронавирус напомнил нам, какими разрушительными могут быть последствия инфекционных заболеваний, заставил столкнуться с серьёзной угрозой. Болезнь унесла жизнь более миллиона человек во всём мире, повлияла на отрасли, поставила в тяжёлые условия экономику стран», — сказал Мишустин.

По его словам, власти смогли «учесть уроки ситуации и получили бесценный опыт»: «Сейчас борьбу мы ведём системно, без рывков и шоков. У правительство есть понимание, что делать. Мы гордимся, что первая в мире вакцина от коронавируса — российская».

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