Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Уборкой федеральных трасс от снега и льда в предстоящем зимнем сезоне в Ленинградской области и на кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга будут заниматься почти 400 единиц техники. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», которое полностью завершило подготовку к зимнему содержанию федеральных трасс.

Федтрассы Ленобласти и Петербурга будут убирать почти 400 единиц техники. Упрдор СЗФО

Как уточнили в ведомстве, в работе подрядные организации готовы задействовать 383 единицы спецтехники. Для противогололедной обработки заготовлено 47 тысяч тонн пескосоляной смеси и 46 тысяч тонн соли.

«В расчистке и обработке покрытия Кольцевой дороги Санкт-Петербурга (А-118) будет занято 70 единиц спецтехники, большая часть — 57 единиц — комбинированные дорожные машины (КДМ), а также роторные снегоочистители, экскаваторы и погрузчики, тракторы со снегоочистительным оборудованием», — пояснили в Упрдоре.

Для обработки КАД предстоящей зимой будет заготовлено 300 кубометров песка, 1,225 тыс. тонн пескосоляной смеси, 8,996 тыс. тонн соли с антислёживателем и 0,865 тыс. тонн антигололедного реагента ацетатной группы «Нордвей».

В Ленобласти в зимнем содержании федеральных трасс планируется задействовать 313 единиц дорожной техники: автогрейдеры и КДМ, роторные снегоочистители, экскаваторы и бульдозеры, погрузчики и пр. Для обработки дорог заготовлено 22,903 тыс. куб. м. песка, 46,190 тыс. тонн пескосоляной смеси и 36,112 тыс. тонн соли с антислеживателем.

«Все используемые противогололедные материалы имеют сертификаты качества, отвечают всем нормативным требованиям», — заверили в ведомстве.

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