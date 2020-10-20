Екатеринбург, , 12:09 — REGNUM В международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» начался строительный форум Techno Build 100+, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Форум проходит с участием как российских, так и зарубежных строительных компаний. Впервые за долгое время крупное международное мероприятие проходит в очном формате.

«Я очень благодарен организаторам, что сегодня мы смогли собраться», — сказал на открытии глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Программа форума рассчитана на три дня. Завершающие мероприятия Techno Build 100+ пройдут 22 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области растёт количество выявляемых ежедневно пациентов с коронавирусом.

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