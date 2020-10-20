Москва, , 10:08 — REGNUM В Москву из-за перевода жителей на удалённый режим работы ожидается увеличение объёмов выбрасываемого мусора. Об этом 20 октября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Операторам, осуществляющим вывоз мусора из столичных домов, дали указание усилить за своей работой, следить за наполняемостью контейнеров. Из-за эпидемиологической ситуации домашний режим соблюдают пенсионеры и москвичи с хроническими заболеваниями, а также работают из дома отправленные на «удалёнку» сотрудники компаний.

«В связи с этим прогнозируем увеличение объема выбрасываемого мусора», — сказал вице-мэр столицы Пётр Бирюков.