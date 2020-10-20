Пенза, , 08:42 — REGNUM В Пензенской области зарегистрирована смерть еще троих пациентов от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Первая погибшая — 69-летняя женщина. Пациентка имела сопутствующие заболевания, осложнявшие лечение: ожирение 2 степени, артериальная гипертензия. Хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз. Причина смерти: коронавирусная инфекция, осложнение-двусторонняя субтотальная пневмония.

Еще двое погибших — 62-летний и 43-летний мужчины. Причина смерти в обоих случаях — коронавирусная инфекция, осложнение-двусторонняя субтотальная пневмония.

Таким образом, по состоянию на 20 октября в регионе погибли от COVID-19 уже 154 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 19 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 13 223 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 160 пензенцев. В регионе с начала пандемии выздоровел 10 051 человек, за сутки — 21 пациент.

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