Пенза, , 10:59 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 19 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 13 223 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 160 пензенцев. Минувшим днем носителями инфекции стали 164 пациента. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе с начала пандемии выздоровел 10 051 человек, за сутки — 21 пациент. 151 заболевший скончался от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, уже через несколько месяцев около 15−20% пациентов, которые переболели COVID-19, теряют антитела к коронавирусу.

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