Благовещенск, , 06:10 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 63 новых случая заражения коронавирусом (за предыдущие сутки было зафиксировано 68 носителей инфекции). Наибольший прирост фиксируется в Благовещенске — 23 новых случая и в Тынде — 22, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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За весь период пандемии в Приамурье выявили 5264 случая заражения коронавирусом.

Большинство пациентов с COVID-19 болеют ОРВИ (47,8%) и пневмонией (47,4%). Всего 4,8% переносят заболевание бессимптомно.

«Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания», — уточнили в ведомстве.

Полностью излечились от COVID-19 3264 человека, не справились с болезнью 57 пациентов. 65% умерших это люди в возрасте старше 65 лет.

В Приамурье за весь период пандемии провели более 354 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть пациентов с подтверждённым лабораторно заражением коронавирусом проходят лечение в провизорном госпитале МСЧ космодрома «Восточный».