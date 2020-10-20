Благовещенск, , 05:26 — REGNUM Шесть пациентов с подтверждённым лабораторно заражением коронавирусом проходят лечение в провизорном госпитале МСЧ космодрома «Восточный», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Амурской области.

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По информации главы ЗАТО Циолковский Сергея Левицкого, на 19 октября в городе выявлено 118 случаев заражения коронавирусом. 29 пациентов проходят амбулаторное лечение, 76 человек полностью справились с болезнью.

С 14 октября стационар медико-санитарной части космодрома «Восточный» перепрофилировали под провизорный госпиталь на 20 коек. Как рассказал главный врач МСЧ Илья Тарасов, лечение в нём проходят шесть пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вооруженных Силах России на 19 октября больны COVID-19 почти две тысячи человек. По информации российского оборонного ведомства, коронавирусом в Вооруженных Силах России переболели около 12,4 тыс. человек.