Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Новая система виртуальных трофеев PlayStation, предоставит геймерам возможность получить дополнительные награды. Об этом 19 октября сообщил портал Mp1st.

Издание опубликовало скриншоты из некого видео, в котором демонстрируется пользовательский интерфейс PlayStation 5. Пользователи могут видеть на карточках системы надписи «аватар профиля» и «флаг профиля».

Журналисты пришли к выводу, что владельцам PS5, похоже, будут доставаться дополнительные награды при получении определённых трофеев и, таким образом, Sony хочет сделать трофеи чем-то большим, чем просто почетными знаками.

Ранее ИА REGNUM сообщило: многие геймеры не оценили того, что Sony в онлайн-магазине PlayStation Store разместила тему Black Lives Matter для интерфейса консоли PlayStation 4. Некоторые заявили, что в видеоиграх не место политике, другие дали понять, что компания их разочаровала.

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