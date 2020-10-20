Эр-Рияд, , 00:41 — REGNUM Саудовскую Аравию может ждать бурный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, если жители страны не будут соблюдать санитарные требования, заявил глава саудовского минздрава Тавфик аль-Рабия в ходе официального обращения.

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По его словам, в настоящее время достаточно большое число стран столкнулись с так называемой второй волной заболеваемости COVID-19. Глава ведомства связывает это с пренебрежением мерами предосторожности.

В самой Саудовской Аравии за 19 октября выявили 381 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в королевстве подтвердили 342 583 случая инфицирования SARS-CoV-2. При этом уже 328 895 пациентов выздоровели и были выписаны из медучреждений, еще 5201 с болезнью не справился и скончался.