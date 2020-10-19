Екатеринбург, , 23:24 — REGNUM Пожарных и спасателей Свердловской области задействовали для дезинфекции социальных объектов региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

ГУ МЧС России по Свердловской области

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Обработке подвергаются территории больниц, объектов транспортной инфраструктуры, пожарные части, административные здания. Дезинфекция проводится для профилактики новой коронавирусной инфекции.

В ближайшее время спасатели начнут принимать заявки от муниципальных оперативных штабов на обработку территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 32 912 случая заражения коронавирусом.

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