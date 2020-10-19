Приштина, , 22:33 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 19 октября сообщили, что за сутки в результате исследования 828 образцов в крае было выявлено 118 носителей коронавируса. Ещё 50 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Журналисты отмечают, что всего в Косово выявлено 17 009 случаев заражения коронавирусом. 14 716 пациентов уже здоровы. 656 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 1637 человек.

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Ситуация в Косово уже месяц остается стабильной, а число ежедневно выявляемых носителей достаточно низким, что выгодно отличает косовскую статистику от статистик соседних государств — македонской, албанской и черногорской. В этих странах за сутки выявляют свыше 150 новых носителей, причем в Северной Македонии уже пятый раз за полторы недели фиксируется антирекорд по числу выявляемых носителей — за это время число заражений подскочило со 150 до 535, то есть выше, чем в три раза. Ухудшается положение дел и в Албании, где число выявленных заражений за сутки увеличилось на 50 и достигло 257, что стало очередным антирекордом.

Однако за последние два дня в Косово выявили почти 300 случаев заражения — число выявляемых случаев с 70−80 возросло до 140−150. Если этот уровень сохранится или возрастет в течение ближайшей неделю, можно будет говорить о новой волне эпидемии и в этой республике.

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