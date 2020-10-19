Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Ремейк игры XIII выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch только в 2021 году. Об этом 19 октября сообщает издание Gematsu.

Разработчики пока не сообщили причину такого решения. При этом на остальных платформах игра выйдет в запланированный срок — 10 ноября 2020 года.

Напомним, XIII — это шутер от первого лица, выпущенный компанией Ubisoft в 2003 году. Проект получил преимущественно положительные отзывы от геймеров.

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