Москва, , 18:38 — REGNUM Следственный департамент (СД) МВД завершил расследование уголовного дела в отношении бизнесмена из Дагестана, совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, которые обвиняются в создании организованного преступного сообщества (ОПС), а также в хищениях и растратах около 11 млрд рублей. Материалы дела в объеме 721 том направлены в Генпрокуратуру, пишет «Коммерсантъ».

Фигурантами расследования являются 18 человек. Шестеро из них, в том числе братья Магомедовы, проходят по законченному СД МВД уголовному делу. По версии следствия, ОПС действовало с 2010 по 2016 год, совершив десять эпизодов хищений и растрат на общую сумму более 11 млрд рублей.

Согласно материалам дела, обвиняемые в том числе причастны к хищению 5,4 млрд рублей при строительстве железнодорожной линии Кызыл — Курагино, около 2,8 млрд рублей в ходе подготовительных работ при возведении стадионов «Калининград» и «Газпром Арены», 874,6 млн рублей, выделенных на приобретение оборудования для его поставок на строящиеся подстанции и высоковольтные линии, 1,2 млрд рублей в ходе реконструкции аэропорта в Калининградской области.

Магомеду Магомедову также вменяется в вину незаконный оборот оружия. Ранее у экс-сенатора были изъяты позолоченный автоматический пистолет Стечкина и американский пистолет Ruger P85.

Материалы в 30-дневный срок должен изучить замгенпрокурора Виктор Гринь, курирующий предварительное следствие. Он либо утвердит по нему обвинение с передачей дела в суд, либо вернет их предварительному следствию на доработку.

Как сообщало ИА REGNUM, братья Магомедовы находятся под арестом в Москве с конца марта 2018 года.