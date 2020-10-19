Москва, , 20:02 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что коронавирус стал «беспрецедентным вызовом» для Российской Федерации, вызвало бурную реакцию со стороны пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 19 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Дмитрий Песков Kremlin.ru

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По мнению многих комментаторов, власти России сами виноваты в больших темпах распространения новой коронавирусной инфекции. По их видению, происходит сознательное уплотнение масс людей. Особенно это заметно в транспорте, уверяют граждане.

«Сами же и разводят пандемию. В поездах вместо 15 вагонов оставляют 5. В магазинах было 8 примерочных, но в связи с эпидемией осталось 2. Вместо входа и выхода сделали один совместный. В супермаркетах работает 3 кассы из 10-ти, и это делается сознательно. Скажите для чего? Набивают в кучу людей в такое пространство, что невозможно социальную дистанцию соблюдать», — задаётся вопросом Артур К.

Другие указали на то, что причиной негативной ситуации вокруг пандемии коронавируса в России стало разрушение отечественной системы здравоохранения. Те обрубки советской медицинской конструкции, которые еще остались существовать, оказались неспособны выдержать пришествие в Россию пандемии COVID-19.

«Беспрецедентный вызов был тогда, когда сокращали инфекционные больницы и оптимизировали здравоохранение, а теперь персонал набрать не могут во временные «чумные» бараки типа 75 павильона ВДНХ. Почему? А таков уровень доверия к властям. Кстати, будет ли каток в этом году? А то его так прикольно его пол года собирать и потом столько же разбирать. Вдруг он ещё и два месяца работать будет, как раньше практически напротив выставочного госпиталя?» — пишет Dmitry S.

Некоторые пользователи сравнили ощущение «беспрецедентности» в словах Пескова с тем, как многие чиновники с удивлением для себя обнаруживают, что выпал снег, а снегоуборочная техника не была подготовлена. Граждане уверены, что при грамотном планировании вторая волна коронавируса могла бы быть отбита с лёгкостью, но российское государство не справилось с этой задачей.

«Да у нас даже болезнь Трампа — это уже «беспрецедентный вызов». Кремлевские господа меня удивляют: у них мэры плитку кладут, фонтаны строят, бордюры перекладывают по три раза. А потом хоп! И «беспрецедентный вызов». Неожиданно, как снег зимой! И это уже после первой волны. То есть прецедент-то уже был и не так давно», — поделился Алексей Щедрин.

Нашлись и те, кто посчитал высказывание Пескова странным. По видению комментаторов, человечество постоянно соприкасается с вирусами, и на протяжении её истории не раз возникали разные эпидемии. Но, считают люди, издержки можно было минимизировать, попросту развивая отечественную медицину.

«Кто там кому вызов бросил? Микробы и вирусы всё время живут рядом с человеком. Просто иногда они мутируют и становятся злее. А вот если медицину в стране разрушили, то тут вирус другой виноват», — считает Андрей А.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия столкнулась с беспрецедентным вызовом — пандемией коронавируса, которая оказала негативное воздействие на всю мировую экономику.