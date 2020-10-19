Улан-Батор, , 17:48 — REGNUM В Монголии за прошедшие выходные выявлены четыре случая заражения коронавирусом. Об этом 19 октября сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.»В прошедшее воскресенье проведены 462 теста, 4 из них дал положительные результаты. Один пациент выздоровел. Им является 50-летний гражданин России», — заявил Дулмаагийн Нямхуу на брифинге министерства здравохранения.

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Таким образом, на 19 октября в Монголии официально зарегистрированы 324 случая заболевания коронавирусом. 312 человек выздоровели и выписаны из больницы, 12 — стационарно лечатся в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний. У 9 из них болезнь протекает в легкой форме, а у троих наблюдается тяжелая форма COVID.