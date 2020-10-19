Менло-Парк, США, , 16:17 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной cети Facebook и принадлежащего ей сервиса Instagram. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Массовые сообщения о неполадках начали поступать после 15:00 мск. Большинство жалоб пользователей Facebook связано с отсутствием доступа к соцсети, у некоторых наблюдаются проблемы с авторизацией и просмотром новостной ленты. Пользователи Instagram также сообщают о проблемах с новостной лентой и авторизацией в учётной записи.

Неполадки наблюдаются в основном у пользователей в США и странах Европы, в том числе в России.