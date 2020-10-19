Казань, , 16:21 — REGNUM Жители Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска для оформления документов могут вызвать специалистов МФЦ (многофункциональных центров) на дом или в любое удобное место. Ранее выездное обслуживание было доступно только для проживающих в столице республики (с ноября 2018 года). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минцифры РТ.

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С начала 2020 года более 300 выездов уже осуществлено сотрудниками МФЦ к казанцам. В перечень выездного обслуживания входят 69 услуг — регистрация прав, подача документов на кадастровый учет, оформление СНИЛС, водительского удостоверения и другие. Вызов на дом осуществляют по предварительной записи. В условиях пандемии коронавируса данная программа наиболее важна для пожилых людей. Пенсионерам теперь не требуется выходить по этим вопросам с риском для здоровья, сотрудники МФЦ сами приедут и оформят необходимые документы.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии провели недельную акцию, в рамках которой специалисты многофункциональных центров (МФЦ) научили пожилых граждан пользоваться электронными сервисами.

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