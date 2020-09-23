Казань, , 10:02 — REGNUM С 28 сентября в Татарии начнется недельная акция, в рамках которой специалисты многофункциональных центров (МФЦ) научат пожилых граждан пользоваться электронными сервисами. Об этом сообщает пресс-служба минцифры РТ.

Во всех 59 офисах «Мои документы» сотрудники научат создавать личный кабинет на сайтах госуслуг РТ и РФ, пенсионного фонда России и расскажут, как оформить дистанционно загранпаспорт, получить водительское удостоверение, заказать архивную справку о заработной плате и трудовом стаже и многое другое. Предварительная запись не требуется. Достаточно назвать цель посещения консультанту. Бесплатное обучение проведут на гостевых компьютерах, которые установлены в залах приема посетителей в МФЦ.

ИА REGNUM ранее сообщало, на территории Татарии в 2021 году реализуют мероприятия по государственной кадастровой оценке земельных участков категории земель населенных пунктов. В связи с эти до 1 января следующего года правообладателям объектов недвижимости в рамках подготовительного этапа необходимо представить декларации об их характеристиках. С декларацией можно обратиться лично в центр государственной кадастровой оценки или отправить ее по электронной почте. Также сведения об объектах недвижимости примут в любом МФЦ республики.

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