Яунде, , 15:36 — REGNUM На границе Камеруна с Нигерией закрыли более 60 недавно открытых школ ради спасения детей и преподавательского состава от участившихся нападений боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает VOA Swahili.

Усману Гарга, камерунский чиновник начального образования, заявил, что недавние нападения «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделали многие школы небезопасными.

Гарга добавил, что несколько десятков школ в камерунских административных единицах Майо-Сава, Майо-Цанага, Логоне и Чари, граничащих с нигерийским штатом Борно, эпицентром деятельности «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), больше не функционируют.

«Шестьдесят две школы закрыты. Дети должны либо обучаться в других школах, расположенных очень далеко от их собственных деревень, либо покинуть школы. Тридцать четыре тысячи пятьдесят четыре школьника были зарегистрированы в качестве вынужденных переселенцев. У нас есть ещё школьники из принимающих общин, у нас есть даже школьники-беженцы», — сказал Гарга.

Гарга добавил, что учителя данных школ бежали вместе с детьми. Камерунские военные сообщали по меньшей мере о трех нападениях боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каждую неделю с января.

По словам военных, большинство нападавших — террористы-смертники, в основном женщины и дети. Военные утверждают, что члены террористической группировки за последние два месяца сожгли 13 школ, похитили не менее 200 человек с целью получения выкупа.

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