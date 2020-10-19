Геленджик, Краснодарский край, 19 октября 2020, 15:01 — REGNUM Тендер на строительство очистных сооружений в Геленджике Краснодарского края объявлен ООО «Концессия водоснабжения Геленджик», итоги будут известны 6 ноября, сообщили 19 октября в пресс-службе администрации региона.
Контракт предусматривает строительство очистных сооружений канализации производительностью 50 тыс. кубометров/сутки и глубоководного выпуска по ул. Солнцедарская в Геленджике, а также строительство канализационных коллекторов. Начальная максимальная цена контракта составляет 4,3 млрд рублей.
Ранее в регионе стартовал новый этап реконструкции Троицкого группового водопровода, который обеспечивает подачу воды в три муниципалитета, в том числе и в Геленджик.