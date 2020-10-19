Москва, , 14:58 — REGNUM Обсуждения поправки к законопроекту «О Конституционном суде», которая предполагает запрет судьям публиковать особое мнение и в какой-либо форме критиковать принятые судом решения, в настоящее время продолжаются. В администрации президента РФ свою позицию по данному вопросу пока не сформулировали. Об этом 19 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я пока вам не могу сказать о какой-то сформулированной позиции», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что о том, поддержит ли эту поправку глава государства, можно будет говорить «когда это примет окончательный вид», а пока идут обсуждения.

Напомним, обсуждаемая поправка предусматривает запрет судьям Конституционного суда на публичную критику решений этого суда в какой-либо форме. Так, предлагается запретить им высказываться в СМИ, печатных изданиях, публичных выступлениях, на интернет-ресурсах. Также предлагается запретить судьям обнародовать дискуссии, которые происходят на закрытых совещаниях, и публиковать результаты голосования.