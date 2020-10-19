Саратов, , 14:05 — REGNUM В Саратовской области увеличивают количество койко-мест для пациентов с коронавирусом. К развертыванию дополнительного коечного фонда готовится бывший стационар городской клинической больницы №12. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов.

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Кроме этого, увеличена коечная мощность в областной клинической больнице, добавил он. В крупных районных больницах вблизи областного центра оперативно рассматриваются варианты размещения дополнительных коек.

Для победивших коварное заболевание в Саратове работают стационары для реабилитации пациентов. Так, соответствующую помощь оказывают в учреждениях на базе городской клинической больницы №10 и на базе санатория в Октябрьском ущелье. Проведение реабилитации определяется индивидуально, возможности для этого есть, добавил Шувалов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, возросшее количество заболевших коронавирусной инфекцией привело к стремительному заполнению коечного фонда в Саратовской области. В связи с чем требуется повторное открытие специализированных стационаров.

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