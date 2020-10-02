Саратов, , 09:40 — REGNUM Возросшее количество заболевших коронавирусной инфекцией привело к стремительному заполнению коечного фонда в Саратовской области. В связи с чем требуется повторное открытие специализированных стационаров. Об этом заявил председатель правительства региона Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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Региональный минздрав вынужден обратится с просьбой к федеральному центру о возможности вновь развернуть ковидные койко-места на базе клинической больницы имени С. Р. Миротворцева. Вице-губернатор области потребовал от членов оперштаба обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Все члены оперштаба несут личную ответственность за ситуацию в курируемой сфере, подчеркнул Стрелюхин.

Ситуация не меняется, как в общественных местах, так и в магазинах, общественном транспорте. «Плохо, очень плохо! В сентябре число госпитализированных с пневмонией и подозрением на коронавирус в два раза выше, чем в июле-августе! Вдумайтесь в эту цифру! Во всех организациях руководители должны лично следить за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Если не хотят — убеждайте! Если не поможет — наказывайте. Таких ситуаций, как в Балашовском доме-интернате, быть не должно. Я считаю, что его руководитель должен быть уволен».

В регионе по поручению вице-губернатора организованы рейды по выявлению нарушителей, не соблюдающих масочный режим.

ИА REGNUM напоминает, в Балашовском районе Саратовской области произошла вспышка новой коронавирусной инфекции в доме престарелых.

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