Москва, , 12:20 — REGNUM В 20 201 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не будет проводиться в дистанционном формате. Об этом 19 октября ТАСС сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, современные технологии не позволят провести такое мероприятие как ЕГЭ по удалёнке. Возможности организовать на должном уровне контроль за экзаменами дистанционно невозможно.

Также Музаев призвал не загадывать, в каком формате будет проводиться ЕГЭ в 2021 году и примет ли он такую же форму, как в 2020 году.

«Сейчас слишком рано загадывать, нужно ли будет воспользоваться и в этом [учебном] году таким подходом, потому что сейчас еще начало учебного года», — заявил Музаев.

В то же время он не исключил, что в случае, если эпидемиологическая ситуация будет складываться не лучшим образом, предварительный этап ЕГЭ придётся отменить.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве онлайн-платформа обрушилась в первый же день дистанционной учёбы.

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