Москва, , 11:34 — REGNUM Дети являются ключевой группой риска в отношении распространения эпидемии коронавируса. Об этом 19 октября заявил доктор медицинских наук, президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».

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"Во всём мире признаётся, что дети являются переносчиками. Во всём мире детям рекомендуют не посещать дедушек и бабушек. Врачи также придерживаются этого мнения», — заявил Еделев.

Он напомнил, что осенний рост заболеваемости коронавирусом начался 4 сентября — примерно через несколько дней после того, как дети пошли в школу, а студенты пошли в вузы.

К моменту выхода на первые каникулы заболеваемость в сутки возросла до 13 тысяч.

«Выход детей в школы, выход студентов в институты совпал с резким ростом более чем в три раза», — указал Еделев.