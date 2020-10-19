Токио, , 11:24 — REGNUM Некоторые японские исследовательские институты, которые занимаются разработкой вакцины против коронавируса, подверглись кибератакам. Об сообщили эксперты американской компании CrowdStrike, пишет 19 октября японская газета The Japan Times.

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Уточняется, что мишенями многочисленных атак неизвестных хакеров разработчики вакцины от COVID-19 стали с апреля 2020 года. При этом никаких сообщений об утечке информации не поступало, подчёркивает CrowdStrike.

Названия компаний и организаций, которые подверглись хакерским атакам, не называются. При этом отмечается, что предположительно, атаки были совершены китайской хакерской группой. Киберпреступники рассылали электронные письма, тема которых, по-видимому, была связана с COVID-19 и которые содержали компьютерные вирусы.

Национальный Центр правительственной готовности к инцидентам и стратегии кибербезопасности призвал производителей лекарств и исследовательские организации повысить уровень готовности к таким попыткам кражи конфиденциальной информации.

Директор CrowdStrike, ответственный за Азиатско-Тихоокеанский регион, Скотт Яркофф отметил, что попытки шпионажа во главе с правительствами разных стран учащаются, поскольку они стремятся разработать вакцины против COVID-19, быстрее других стран.

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По состоянию на конец сентября, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире реализуется около 190 проектов, связанных с разработкой вакцин от коронавируса. В Японии такие разработки активно ведут Токийский университете, Университет Осаки, Национальный институт инфекционных болезней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания, США и Канада обвинили российские спецслужбы в попытке украсть данные об исследованиях вакцины от коронавируса. Речь идёт о группе хакеров Cozy Bear (известной также под обозначением APT29), которую Лондон, Вашингтон и Оттава считают «почти наверняка связанной с российскими спецслужбами». Добавим, что никаких доказательств связи этой хакерской группы с «российскими спецслужбами» ни разу не было предъявлено.