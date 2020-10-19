Петергоф, Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM С 19 октября государственный музей-заповедник «Петергоф» переходит на зимний режим работы. Всемирно знаменитые фонтаны в Нижнем парке будут выключены, вход в парки музея-заповедника станет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ.

Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса фонтанный парк музея-заповедника начал работу позже обычного и был открыт для посетителей лишь 3 июля. За прошедшее с этого дня время ГМЗ «Петергоф» посетили чуть более 1 млн человек, в то время как в прошлом году гостей парка и музея за сезон было более 6,5 млн человек.

Как отметили в ГМЗ «Петергоф», несмотря на отключение фонтанов, музей-заповедник не прекращает свою работу. Помимо прогулок в парках гости могут посетить его многочисленные музеи. Однако, в связи с продлением ограничительных мер с целью нераспространения коронавирусной инфекции, в музеях Петергофа сохранится требование носить средства защиты — маски и перчатки, а билеты в музеи будут доступны только на сайте tickets.peterhofmuseu.ru.

«Это позволит вам зарезервировать время посещения музея в составе экскурсионной группы», — пояснили в ГМЗ.

В зимний сезон Нижний парк будет работать с 09:00 до 18:00, парк Александрия — с 09:00 до 20:00, парк Ораниенбаума — с 09:00 до 19:00.

Отметим, с 19 октября из-за приближающейся зимы в Санкт-Петербурге также начинается отключение всех фонтанов и фонтанных комплексов.

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